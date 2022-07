Comune di Vibo, Console (FI) controreplica al Pd: «Confrontiamoci nel merito»

Domenico Console (FI)

«Sono lusingato che, al termine di una conferenza stampa tenuta da tre capigruppo di maggioranza per spiegare le motivazioni sottese all’avvio della procedura “Salva Comuni”, il Pd concentri le sue bocche di fuoco quasi esclusivamente sul sottoscritto, attestando una particolare stima politica nei miei riguardi che non mi sorprende, avendone da altri loro dirigenti personalmente riscontro. Le tre teste d’ariete dem, storditi dai contenuti articolati di una conferenza stampa, insistono sullo scontro personale, finendo per sbattere la testa, ancora una volta, nello stesso errore di sempre: affrontare con malcelato fervore personale il confronto politico sul delicato tema dei conti pubblici che, invece richiederebbe assoluta lucidità in chi pretende di occupare spazi nell’arena di un dignitoso dibattito democratico. Siamo politicamente diversamente attrezzati». È questo l’inizio della pepata controreplica che Domenico Console, capogruppo di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia, riserva ai consiglieri comunali di minoranza del Pd Stefano Soriano e Laura Pugliese, e al segretario del circolo cittadino dem Francesco Colelli. [Continua in basso]

«L’erroneo utilizzo di fondi vincolati imputabile ai loro antenati politici»

Per l’esponente azzurro, questi ultimi «insistono nella loro ricostruzione a imputare numeri e debiti a questa amministrazione pensando, con l’utilizzo del politichese, di riuscire a celarne l’origine, purtroppo per loro, accertata giudizialmente dalla Corte dei Conti nell’erroneo utilizzo di fondi vincolati negli anni 2006/2007, e dunque imputabili ai loro antenati politici, come noto al consigliere Pugliese che oggi per mera appartenenza, si affanna a rinnegare quanto sostenuto e più volte dichiarato dalla precedente amministrazione Costa, nella quale rivestiva ruoli di primo piano in contrapposizione al Pd, altro che yes man. Questi numeri e quelle passività – aggiunge il capogruppo – al termine della prima procedura di dissesto, dopo quindici anni, tornano nella loro drammaticità, a gravare sulle spalle delle attuali generazioni, interrogandole sugli strumenti che consentano di evitarne il trasferimento su quelle future».

«Quale finanziamento è riconducibile a meriti del Pd?»

La posizione, «diversa dalla nostra, dei tre esponenti Dem al delicatissimo tema», per Domenico Console «si sintetizza nell’assunzione pubblica di due posizioni cristallizzate a mezzo stampa durante questa consiliatura: “La procedura di riequilibrio non è sostenibile”, il 2 luglio scorso l’adesione alla procedura per il “patto salva comuni”, “non è proficua (testualmente) per la città”. Ed allora, per sillogismo, implicitamente, i tre esponenti Pd, artatamente, non insistono nell’unico strumento residuale della eventuale seconda dichiarazione di dissesto disastrosa per la città? Non è per loro già sufficiente essere causa del precedente dissesto le cui ferite oggi la città lecca? Non è evidente l’enorme responsabilità che ha avuto e continua a conservare per le future generazioni. Infatti, dal 2006 ad oggi, mentre le diverse forze politiche che sono rappresentate nell’emiciclo, quando l’una quando l’altra, hanno compiuto azioni politiche concrete per portare a casa finanziamenti e soldi. Quale finanziamento – si chiede l’interessato – è riconducibile a meriti del Pd?».