Vibo, Azione celebra il congresso provinciale e cittadino: ecco eletti e direttivi

Celebrato, presso il 501 Hotel, il congresso provinciale e cittadino di Azione, alla presenza del coordinatore regionale Fabio Scionti, del responsabile regionale Enti Locali e sindaco facente funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e del consigliere comunale Stefano Luciano. Il congresso ha sancito per acclamazione la nomina a segretario provinciale di Maurizio Mazzotta e di segretario cittadino di Claudia Gioia.

Il direttivo provinciale è così formato: Samantha Mercadante, Antonino Di Stilo, Giovanna Zangara, Franco Fusca, Rosita Giordano, Gaetano Satriani, Silvana Di Renzo, Tonino Fuduli, Fernanda Brasca, Sandro Cortese.

Il direttivo cittadino è invece così formato: Giuseppe Tropeano, con funzione di responsabile organizzativo del partito, Doris Deodato, Francesco Fusca, Francesca Tavella, Emanuel Mangone, Anusca De Vita, Foca Monteleone, Isabella D’alì, Giuseppe Pio Falduti, Salvatore La Gamba, Mariangela Brasca, Domenico Barbieri, Ilaria Cosentino, Antonio Corigliano, Letizia Sorrentino.

Proposti inoltre Samantha Mercadante alla vicesegreteria provinciale e Francesco Fusca alla vicesegreteria cittadina. Alla prima riunione di direttivo, inoltre, vi sarà la nomina del presidente del partito. Vi è inoltre da evidenziare come su proposta del segretario regionale, sono stati nominati nel direttivo regionale Stefano Luciano e Giuseppe Romano. Il partito dunque, prende forma a Vibo Valentia «ed il suo dinamismo, la qualità dell’azione politica ed il notevole numero di iscritti» sono stati i tratti caratterizzanti evidenziati dal segretario regionale, che ha inoltre affermato l’importanza di un partito che abbia una «visione di sviluppo dei territori e che abbia anche le competenze per risolvere i numerosi problemi che caratterizzano oggi l’intera provincia». Anche le relazioni di Stefano Luciano, membro del direttivo regionale, del neosegretario provinciale Maurizio Mazzotta e della segretaria cittadina Claudia Gioia, hanno evidenziato la «novità assoluta che questo partito rappresenta sullo scenario politico locale con l’obiettivo di rappresentare una forza politica determinata a cambiare passo ed a svolgere un ruolo da protagonista per le future competizioni elettorali».