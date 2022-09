Gentile jr (Fi) fuori dal Parlamento, rieletta a Cosenza Anna Laura Orrico (M5S)

E’ Anna Laura Orrico del Movimento Cinque Stelle la deputata del collegio di Cosenza. Ha la meglio su Andrea Gentile, anche lui deputato uscente ma con Forza Italia e, soprattutto, figlio di Tonino Gentile, nonchè nipote di Pino Gentile. Una “dinastia” familiare in politica – nel bene e nel male – dagli anni ’70. Anna Laura Orrico ottiene il 36,60% dei consensi pari a 65.760 voti, mentre Andrea Gentile ottiene il 36,39% pari a 65.376 voti. Gentile era sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Al terzo posto Vittorio Pecoraro del Partito Democratico con il 15,80%, (28.398 voti) fuori dal podio invece Nunzia Paese del Terzo polo con il 4,41% (7.909 voti). Una sconfitta che “brucia” per Gentile – il grande favorito alla vigilia – ma dal chiaro significato politico: Anna Laura Orrico è stata premiata nonostante il solo sostegno del Movimento Cinque Stelle. Gentile viene bocciato nonostante al Senato i voti per il centrodestra siano arrivati (a differenza del suo collegio uninominale alla Camera).

A Cosenza città Anna Laura Orrico ottiene il 40,35% di preferenze e tremila voti in più del rivale. Altri 1200 di scarto a Rende. Diverse preferenze sono state raccolte anche in aree tradizionalmente di estrema sinistra, che hanno certificato la distanza (ideologica e probabilmente incolmabile) che c’è dal Partito Democratico. Il Tirreno cosentino ha invece premiato Andrea Gentile, ma ciò non è bastato per essere eletto.

