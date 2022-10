Comune di Vibo, via libera alle assunzioni del 2022: l’ente potrà fare i concorsi. Ecco posti e qualifica

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia potrà finalmente assumere nuovo personale dipendente. Il disco verde ai vertici di Palazzo Luigi Razza è arrivato dalla Commissione per la stabilità degli enti locali (Cosfel) del Ministero dell’Interno e riguarda le assunzioni relative al solo anno in corso, 2022. Complessivamente i posti che saranno messi in tempo molto stretti a concorso (peraltro alcune procedure sono state già avviate da parte dell’amministrazione) saranno 24 e, naturalmente, rientrano tutti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 approvato con apposita delibera della giunta di Palazzo Luigi Razza lo scorso 23 maggio. Ricordiamo che, al 31 dicembre 2021, al Comune capoluogo risultavano in servizio 114 dipendenti in tutto, così distribuiti: 31 categoria A; 24 categoria B; 42 categoria C; 15 categoria C; 2 dirigenti. Appare di tutta evidenzia che l’attuale pianta organica comunale sia decisamente sottodimensionata.



Inevitabile, quindi, che tutto ciò vada a colpire in maniera pesante l’azione amministrativa degli stessi uffici comunali che, a causa proprio della scarsità di personale, non sempre riescono a fare fronte in tempi rapidi a tutte le pratiche da evdare. «I dipendenti comunali sono allo stremo, in quanto ogni singola unità deve occuparsi quotidianamente di affari ed uffici diversi tutto per cercare di garantire un minimo di servizi ai cittadini», non ha infatti mancato di denunciare in un suo intervento sulla stampa a fine giugno il capogruppo del Partito democratico Stefano Soriano, il quale ha anche ricordato che «da una relazione sulla performance del luglio 2013 approvata dall’allora giunta D’Agostino si evinceva che al 31 dicembre 2012 nel Comune di Vibo Valentia vi erano 262 dipendenti tra le varie categorie. A dieci anni di distanza il Comune di Vibo Valentia pur avendo in pianta organica 210 unità si ritrova con sole 115 unità in servizio». [Continua in basso]

Ecco le nuove assunzioni previste dal Comune di Vibo per l’anno 2022