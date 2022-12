Azione, l’avvocato Giulia Russo entra nel coordinamento provinciale

In occasione dell’ultima assemblea provinciale è stata nominata componente del coordinamento provinciale di “Azione” Giulia Russo, avvocato e già sindaco del Comune di Ricadi, nonché personalità politica di grande rilievo. La proposta del suo ingresso nel coordinamento formulata dal segretario provinciale Maurizio Mazzotta e da Stefano Luciano è stata accolta all’unanimità da tutti i componenti dell’organismo provinciale in «un momento fondamentale – si legge in una nota a firma di Mazzotta – per la vita del partito impegnato in questi giorni a costruire su scala provinciale la federazione con Italia Viva che sarà sancita entro la fina di questa settimana e che è stata già sancita a livello nazionale». In questo senso Giulia Russo «potrà svolgere un ruolo determinante anche nella direzione di accompagnare il processo federativo provinciale d’intesa con l’onorevole Mariaelena Boschi, nominata componete nazionale della federazione nonché d’intesa con la presidente Mara Carfagna». «Azione – conclude Mazzotta – è un partito che cresce a vista d’occhio perché ha deciso di investire su una politica caratterizzata da serietà e buon governo a favore dei territori ed è pronta a sancire alleanze di prospettiva con tutte quelle forze politiche che hanno davvero la volontà di operare in modo concreto per rilanciare un territorio dalle grandi potenzialità».

