Zambrone, nasce il circolo di Fratelli d’Italia: Cotroneo eletto coordinatore

Il partito di Giorgia Meloni mette radici nella provincia di Vibo Valentia. Dopo la costituzione, nei giorni scorsi, del circolo di Cessaniti, questa è la volta del comune di Zambrone. Infatti è stato ufficializzato il circolo di Fratelli d’Italia nel centro della Costa degli Dei. Il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba, di concerto con i vice-coordinatori provinciali, Maddalena Basile, Francesco D’Agostino e Sabatino Falduto, ha nominato il consigliere comunale Fabio Cotroneo coordinatore cittadino di Zambrone. «Caro Fabio – scrive La Gamba – grazie al tuo impegno nasce nella splendida Zambrone il circolo di Fratelli d’Italia, siamo convinti che saprai rappresentare gli ideali e l’impegno del nostro partito in ambito locale. Contribuendo a dare più forza al nostro movimento e soprattutto ad essere portavoce delle esigenze del territorio. Nell’augurarti buon lavoro e certi del tuo impegno, ricordiamo a noi per primi che il presidente Giorgia Meloni in questo momento ha bisogno di tutti noi per meglio veicolare le iniziative del Governo nella delicata fase di ricostruzione del Paese».

