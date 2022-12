Alta Velocità, Salvini annuncia il disco verde ai progetti. La Calabria è fuori

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che sono stati approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici «due progetti fondamentali per il Mezzogiorno e per il completamento della dorsale europea con il Ponte sullo Stretto». Un fondo da 4,5 miliardi per i lavori riguardanti l’Alta velocità ferroviaria, ma come aveva già denunciato il governatore Roberto Occhiuto, la Calabria resta tagliata fuori. Nel tweet del leader del Carroccio, infatti, si legge che: «Sulla Salerno-Reggio Calabria partirà la fattibilità tecnico-economica dei primi 33km tra Battipaglia e Romagnano, mentre per la Palermo-Catania si procederà con il progetto definitivo della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione».