Infiltrazioni mafiose: prorogati i commissari a Rosarno e Nocera Terinese

Il Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha prorogato per ulteriori 6 mesi il commissariamento degli organi elettivi del Comune di Rosarno, sciolti per infiltrazioni mafiose. A reggere le sorti del paese ci sono i commissari straordinari Antonio Giannelli, Roberta Mancuso ed Emilio Buda. La proposta di proroga della gestione commissariale è stata avanzata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, «per consentire il completamento dell’opera di risanamento degli enti rispetto ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata». La proroga è stata concessa anche per il Comune di Nocera Terinese, anche questo commissariato per infiltrazioni mafiose.

Insediatasi ad agosto 2021, la terna avrebbe dovuto completare l’incarico di 18 mesi a Rosarno nel febbraio 2023. Con laproroga si arriverà fino a settembre 2023. Considerato che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale si terranno, per gli enti sciolti per infiltrazioni della mafia, nella tornata straordinaria compresa tra ottobre e dicembre, i commissari resteranno fino all’insediamento dei nuovi sindaci e del civico consesso, ai sensi del Testo unico sugli enti locali.

