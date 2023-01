La città di Vibo e i risultati del sindaco rimandati con l’uso dei verbi al futuro

Il sindaco Maria Limardo

Comunque vada per la città di Vibo Valentia il 2023 sarà l’anno della verità. Fanno infatti discutere gli ultimi due interventi del sindaco Maria Limardo: uno su facebook per fare gli auguri alla città e ai vibonesi, l’altro ospite di Nicolino La Gamba su Radio Onda Verde. Partiamo da alcune affermazioni fatte dal primo cittadino su Facebook attraverso un video-messaggio che ci riconfermano il “ritornello” degli ultimi tre anni di governo alla guida della giunta comunale: l’uso di quasi tutti i verbi al futuro. “Faremo”, “conseguiremo” “avvieremo” o, al limite, “stiamo avviando”. «Sin dal mio insediamento mi sono posta alcuni obiettivi: il risanamento economico – ha affermato il sindaco Limardo – e il risanamento burocratico dell’ente cui deve necessariamente conseguire anche un risanamento e una rinascita da un punto di vista sociale della città». Sin troppo facile far notare al primo cittadino che se vi è necessità di “risanare” e “rinascere” significa che chi l’ha preceduta non ha ben governato. E qui si apre – o meglio si aprirebbe in qualunque realtà d’Italia diversa da Vibo Valentia – il grande tema delle responsabilità politiche. Quelle responsabilità che un’intera classe dirigente di centrodestra in questa città non si è mai sinora voluta assumere riuscendogli perfettamente il “giochino” dello scarica-barile sui predecessori. Risanare infatti la città da cosa? Probabilmente dai disastri delle amministrazioni precedenti. E chi ha preceduto Maria Limardo e la sua coalizione politica alla guida della città? Semplice: il primo cittadino Elio Costa e prima ancora il sindaco Nicola D’Agostino, tutte amministrazioni di centrodestra sostenute politicamente dal già consigliere regionale, poi senatore e oggi deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. Lo stesso coordinatore regionale di Fi che il sindaco Maria Limardo – ai microfoni di Radio Onda Verde – ha però definito testualmente come «determinante per aprire tutte le porte a Vibo e nostro punto di riferimento costante. Determinante è la parola giusta». [Continua in basso]

Vito Pitaro, Maria Limardo, Giuseppe Mangialavori

Viene quindi fin troppo facile notare come ci si trovi, ancora una volta, dinanzi ad amministratori incapaci di fare un minimo di mea culpa per la situazione in cui si trova la città che – e su questo tutti concordano, sindaco in testa – “va risanata”. E sarebbe anche ugualmente sin troppo facile far notare al centrodestra cittadino – e all’amministrazione Limardo in particolare – l’impossibilità di poter scaricare colpe sul dissesto e sul disastro della città all’amministrazione Sammarco (l’unica di centrosinistra fra le altre due amministrazioni di centrodestra, cioè D’Agostino senior e Costa I), atteso che diversi esponenti di quel centrosinistra li si ritrova ora a sostenere proprio la giunta di Maria Limardo, vale a dire l’intero gruppo di “Città Futura” che ruota intorno a Vito Pitaro (e quindi i vari Russo, Cutrullà, ecc.) e che provengono tutti dal Pd o dal centrosinistra, comprese – per chi conserva ancora un po’ di memoria – figure attuali di primo piano di Forza Italia, a sostegno della Limardo, come Tonino Daffinà che dell’amministrazione di centrosinistra guidata da Sammarco era il vicesindaco.

La Scala mobile di via degli Artigiani

Il prosieguo dell’intervento del sindaco nel messaggio per gli auguri di fine anno merita di essere evidenziato perché “parla” da solo: «Possiamo dire – ha affermato il primo cittadino – che a distanza di tre anni di lavoro intenso, fatto con passione e amore per la città, gli obiettivi sono stati avviati a conseguimento». L’uso dei verbi e delle parole sono importanti e il sindaco – probabilmente “scottata” per opere pubbliche che non hanno sinora visto la luce e di cui diremo in seguito – lo sa bene. Non dice infatti di aver conseguito il risanamento economico o burocratico dell’ente oppure di aver realizzato la rinascita sociale della città, bensì di aver avviato il conseguimento di tali obiettivi. Indirettamente il primo cittadino ammette così che tre anni di sua amministrazione alla guida della città non sono stati sinora sufficienti per parlare di risultati conseguiti, ma solo di “avviati al conseguimento”, ed ancora una volta ritorna il tema di sempre: quello delle responsabilità politiche. Perché i tre anni di amministrazione di Maria Limardo vanno sommati ai tre anni e mezzo di Elio Costa e ai cinque di Nicola D’Agostino. Quasi dodici anni di amministrazione di centrodestra (e ricordiamo che ben 14 consiglieri comunali rieletti a sostegno di Maria Limardo sostenevano anche l’amministrazione Costa bocciata dallo stesso centrodestra e da Mangialavori), dunque – e la matematica non è un’opinione – che hanno portato la città a dover essere risanata nei conti, nella burocrazia dell’ente e fatta rinascere dal punto di vista sociale (per come ammesso dallo stesso sindaco Limardo). Se questo non è il fallimento politico dell’azione dell’intera coalizione di centrodestra e dei suoi leader, non sappiamo davvero come chiamarlo. [Continua in basso]