Nicotera, costituito il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia

Dopo la nomina di Mimmo Mazzitello a coordinatore cittadino della città di Nicotera dei

mesi scorsi, lo stesso ha provveduto alla riorganizzazione del partito di Giorgia Meloni a

livello locale. “Una riorganizzazione proiettata alle sfide politiche del futuro – si rende noto in un comunicato – e che affida alla nuova classe dirigente il compito di un rilancio della propria azione politica sui delicati tempi che investono l’importante cittadina della costa tirrenica vibonese. Tutto questo si concretizza con la volontà di renderla maggiormente efficiente e in grado di rispondere in maniera più

puntuale alle esigenze dei cittadini del territorio”. Il partito locale annuncia che il

coordinamento cittadino presieduto da Mimmo Mazziello è così composto: vice-

coordinatore Umberto Belluomo Anello e componenti Vincenzo Campisi, Gaetano Zungri,

Giuseppe Rao, Antonio Cosentino e Maria Teresa Adilardi.

