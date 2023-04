Comunali a Sant’Onofrio: è sfida a tre per la carica di sindaco, ecco tutte le liste

Sono ventinove invece i candidati a consiglieri. In campo il sindaco uscente Antonino Pezzo, Gaetano Ottavio Bruni e Giuseppe Alibrandi

Antonino Pezzo

Giuseppe Alibrandi

Gaetano Bruni

E’ corsa a tre a Sant’Onofrio per la conquista politica del Municipio. Tre infatti gli aspiranti sindaci e tre le liste in campo per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che il primo cittadino Antonino Pezzo, eletto nelle comunali dell’ottobre 2021 e sfiduciato dalla sua stessa maggioranza.



Questi gli aspiranti consiglieri comunali nella lista del ricandidato sindaco Antonino Pezzo: Pietro Lopreiato (consigliere uscente); Antonio Figliano (consigliere uscente); Antonio Mazza (consigliere uscente); Salvatore Bulzomì; Domenico Pezzo (consigliere uscente); Rossana La Fortuna (consigliere uscente); Nicola Lopreiato; Matteo Nano; Pasqualina Ventrice; Erminia Furci.



Questi invece gli aspiranti consiglieri comunali che sostengono la candidatura a sindaco dell’ex presidente della Provincia di Vibo, Gaetano Ottavio Bruni (cl. ’44)con la lista denominata “Per il bene comune”: Fortunato Addesi (cl. ’78); Giuseppe Ciancio (cl. ’98); Onofrio Casuscelli (cl. ’69); Marcello Mattioli (cl. ’71); Maria Giovanna Pileci (cl. ’79); Gregorio Profiti (cl. ’80); Orsola Profiti (cl. ’86); Elisabetta Ruggiero (cl. ’77); Concetta Vilone (cl. ’63). La lista candida quindi nove consiglieri sui dieci da eleggere. Tale schieramento è sostenuto dal gruppo politico locale delle “Tre Spighe”.



Questi infine gli aspiranti consiglieri comunali che sostengono la candidatura a sindaco del presidente del Consiglio comunale uscente, Giuseppe Alibrandi (cl. ’98) con la lista “Costruiamo il futuro”: Paolo Arcella (cl. ’76); Alessandro Augurusa (cl. ’86); Basilio Barbieri (cl. ’62); Francesco Cacace (cl. ’80); Giuseppe (detto Titta) Cugliari (cl. ’82); Giuseppe Francesco (detto Peppe) Disì (cl. ’85); Annamaria Donato (cl. ’93); Nadia Elbahma (cl. ’77); Domenico Lopreiato (cl. ’92); Raffaele Trapasso (cl. ’96). Tale schieramento è sostenuto quindi dal gruppo dei Disì notoriamente vicini politicamente al consigliere regionale Francesco De Nisi.

LEGGI ANCHE: Rinascita Scott, Mantella ed i politici sostenuti dal clan a Vibo

“Rinascita-Scott”: i legami degli arrestati con i politici di Vibo

“Rimborsopoli”: Gaetano Ottavio Bruni condannato, la Regione gli “taglia” il vitalizio