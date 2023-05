Provincia, tre consiglieri contro le assenze dei colleghi del centrodestra

Centro, Fatelli e Tomaselli si dicono preoccupati per le sorti dell'ente in vista del Bilancio consuntivo

I consiglieri Centro, Fatelli e Tomaselli preoccupati per le sorti della Provincia in vista del Bilancio consuntivo. “Si sarebbe dovuta tenere oggi la Commissione Bilancio convocata dal Presidente Maria Teresa Centro avente i seguenti punti all’odg: Rendiconto 2022, Prospettive, Bilancio di previsione e Dup, Varie ed eventuali”. E’ quanto fanno sapere i consiglieri Centro, Fatelli e Tomaselli. “Tuttavia,-dichiarano – nonostante l’invito rivolto a tutti i consiglieri provinciali, considerata l’importanza degli argomenti, è stata registrata la sola presenza degli scriventi, Centro, Fatelli e Tomaselli. Quindi, ben sette consiglieri erano assenti. Non un caso episodico, – specificano – ma l’assenza dei consiglieri del centrodestra ormai è una prassi consolidata”. [Continua in basso]

E ancora, “non sappiamo quali siano i reali motivi, se imputabile alla mancata nomina del vicepresidente della provincia, a deleghe non gradite da qualche consigliere provinciale, o alla mancata nomina del presidente della commissione lavori pubblici. Fatto sta che sin dal giorno dopo le elezioni l’ente è paralizzato nella sua attività politica, amministrativa e programmatica. L’impossibilità di poter discutere preventivamente del Bilancio consuntivo è certamente un fatto politico rilevante”. Così Fatelli, Centro e Tomaselli esprimono le proprie preoccupazioni: “L’assenza del centrodestra a questo importante incontro indurrebbe a pensare che sia finita prima di iniziare la luna di miele tra il Presidente ed i consiglieri di centrodestra, ma questo comunque non può eludere quel senso di responsabilità che è alla base del ruolo assegnatoci dagli elettori, specie se si tratta di questioni rilevanti per la vita dell’ente. Chi ha l’onere e l’onore di amministrare, perché forte anche del risultato elettorale, ci auguriamo possa dimostrare nei fatti che l’interesse della provincia viene prima di beceri tatticismi politici. Tatticismi che il centrodestra deve risolvere a casa sua senza coinvolgere l’ente provincia mettendo a rischio il bene e le esigenze di ben 50 comuni e dei dipendenti della Provincia. Se da un lato la Provincia avevo ripreso a camminare sotto la presidenza di Solano con l’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 e in ultimo in data 06.08.2022 approvava la Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2022 in esercizio provvisorio, per applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione presunto esercizio 2021, oggi questo centrodestra dimostra ancora una volta di essere distante dalla dinamiche positive a tutela e nell’interesse del territorio. Sinceramente – concludono i consiglieri – non si capisce se tutto ciò è imputabile ad una incapacità manifesta o ad una innaturale inclinazione al disfattismo politico e, soprattutto, amministrativo di questo centrodestra”.

