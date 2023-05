Comune di Filandari: ecco il nuovo esecutivo guidato da Rita Fuduli

Rita Fuduli è pronta a proseguire il suo incarico di primo cittadino e amministrare il Comune anche per i prossimi cinque anni. Riconfermata, infatti, sindaca di Filandari con la lista “Con e per la gente” che ha ottenuto 910 voti, la Fuduli ha indicato la sua giunta comunale che comunque verrà ufficializzata durante la prima seduta del Consiglio, sabato 27 maggio. Assessore e vicesindaco è stato designato il primo degli eletti, Francesco Cimato, al quale va anche l’incarico di ufficiale di governo per i servizi demografici e la presidenza della Commissione elettorale comunale. Assessore anche Antonio Fuduli, secondo degli eletti. Per la maggioranza “Con e per la gente”, oltre al sindaco sono entrati in Consiglio Francesco Cimato (212 voti”), Antonino Fuduli (140 voti”), Mary Maccarone (130 voti”), Francesco Panzitta (103 voti”), Gilda Guerrera (76 voti”), Gianluca Restuccia (71 voti”), Giuseppe Pesce (58”). Nei banchi della minoranza, invece, figurano i consiglieri Fortunato Rotella, Giuseppe Mazzeo e Federico Vangeli. Durante la pubblica seduta di sabato prossimo avverrà il giuramento del primo cittadino, l’elezione del presidente dell’assise, la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei capigruppo, l’elezione delle Commissioni elettorali e, inoltre, verranno attribuite diverse deleghe ad alcuni consiglieri di maggioranza.

