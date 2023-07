Provincia di Vibo, il Consiglio approva il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Dup

“Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025”, questi i punti all’ordine del giorno approvati dal Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, convocato in seduta ordinaria dal presidente, Corrado Antonio L’Andolina. L’assise provinciale – alla quale erano presenti i consiglieri Roberto Scalfari e Daniele Galeano (Forza Italia), Carmine Mangiardi (Coraggio Italia),Domenico Tomaselli, Maria Teresa Centro e Marco Miceli (La Provincia del Futuro) -, si è così determinata: a votare a favore dei suddetti punti all’ordine del giorno sono stati, assieme al presidente L’Andolina, i consiglieri Scalfari, Galeano e Mangiardi; ad esprimere il loro voto contrario sono stati i consiglieri Miceli e Tomaselli; ad astenersi è stata, invece, soltanto la consigliera Maria Teresa Centro. La discussione dell’altro punto all’ordine del giorno, ovvero l’adozione del Bilancio di Previsione 2023-2025, è stata rimandata all’unanimità dal Consiglio «per ritardi di natura burocratico-amministrativa», in quanto – come asserito dal segretario generale dell’ente, Domenico Arena e dallo stesso presidente, Corrado Antonio L’Andolina – «i Revisori dei Conti non hanno ancora trasmesso il relativo parere tecnico».

