Comunali a Vibo: anche l’Udc con Bulzomì “sposa” il progetto centrista

“Non può che considerarsi positivo il dibattito apertosi in ordine alle prossime amministrative e non può che essere accolto con interesse lo sforzo finalizzato alla costruzione di una vasta area moderata e centrista che sappia interpretare i bisogni dei cittadini e rappresentarli attraverso la scelta di uomini e progetti credibili. In questa direzione si pone l’Udc, che ha una tradizione chiara sotto il profilo della connotazione politica e che, da tempo, sta lavorando sul territorio con il proprio bagaglio di energie per aprire una discussione al centro, che sappia riportare la politica ad essere protagonista del futuro, nell’ottica del fare e del fare bene per il territorio sotto il profilo amministrativo” E’ quanto afferma il coordinatore provinciale dell’Udc, Salvatore Bulzomì, il quale aggiunge che “per queste ragioni, alla luce degli incontri avuti con Stefano Luciano e Maria Rosaria Nesci, da ultimo quello tenutosi nella giornata ultima scorsa, comunico di aderire all’iniziativa politica avviata dagli stessi, in quanto ben si coniuga con gli obiettivi del partito che rappresento a livello provinciale. A tal proposito, ritengo utile che si fissi a breve un incontro programmatico volto ad individuare una linea politica omogenea e rappresentativa di una sintesi tra tutte le sensibilità che si riconoscono nell’area di centro, nella convinzione che tale processo debba essere il più aperto e largo possibile e che certamente vedrà la partecipazione di tutte quelle forze che hanno una comune visione sul futuro prossimo”.

