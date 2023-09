Vibo, tavolo del fronte progressista per decidere il candidato a sindaco

“Per individuare il futuro candidato a sindaco, in vista delle amministrative di Vibo Valentia del 2024, abbiamo convenuto di intraprendere il percorso della rosa dei nomi. Dunque, ogni anima del fronte progressista porterà al tavolo più nomi da cui uscirà successivamente il candidato o la candidata alla carica di primo cittadino di Palazzo Luigi Razza”. È quanto fanno sapere, in una nota, i rappresentanti della coalizione progressista del MoVimento 5 stelle, del Partito democratico, dei Progressisti per Vibo e di Umanesimo sociale, riunitisi per definire il percorso di avvicinamento all’appuntamento elettorale della prossima primavera. “Contiamo di individuare la figura del primo cittadino a breve -aggiungono -. Contestualmente attiveremo un tavolo in cui si parlerà di temi e da cui verrà fuori il manifesto della coalizione su cui il candidato sindaco si dovrà identificare, incarnandone in toto principi e valori”. È inutile sottolineare che la figura del primo cittadino – prosegue la nota – dovrà essere alternativa ideologicamente alle politiche messe in campo dall’Amministrazione Limardo, caratterizzatasi per tutto l’arco della consiliatura per disastri e incompiute, sebbene la valanga di finanziamenti arrivati in città. Abbiamo buone sensazioni sul modo in cui ci stiamo preparando alla sfida di primavera e contiamo di mettere la parola fine alla politica fallimentare ventennale del centrodestra”.

