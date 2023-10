Consiglio provinciale di Vibo: diversi i punti all’ordine del giorno approvati

Bilancio consolidato 2022; schema di convenzione per la concessione in godimento al Comune di Zambrone del Centro Sportivo Polivalente di Daffinà, con diritto di riscatto; schema di convenzione di segreteria tra la Provincia di Vibo e il Comune di Zaccanopoli. Questi i tre punti all’ordine del giorno affrontati nel corso dell’ultimo Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, convocato in seduta ordinaria dal presidente, Corrado L’Andolina. L’assise, che si è avvalsa dell’ausilio tecnico-giuridico del segretario generale Domenico Arena, ha preso atto che – così come sancito dalle normative vigenti – non è tenuta all’approvazione del Bilancio consolidato 2022, in quanto “l’Ente detiene meno dell’1% in Asmenet (società di servizi informatici per gli Enti Locali) e per la società per azioni Vibo Sviluppo è stata avviata la procedura di liquidazione”. Il Consiglio provinciale ha poi discusso e, quindi, approvato gli altri due punti all’ordine del giorno. Lo schema di convenzione di segreteria tra la Provincia e il Comune di Zaccanopoli è passato all’unanimità, con i voti del presidente L’Andolina e di tutti i consiglieri presenti: Giuseppe Leone, Carmine Mangiardi, Alessandro Lacquaniti, Vito Pirruccio, Elisa Fatelli e Maria Teresa Centro. L’approvazione dello schema di convenzione per la concessione in godimento al Comune di Zambrone del “Centro Sportivo Polivalente di Daffinà” ha registrato invece l’uscita dall’aula di L’Andolina (che è anche sindaco di Zambrone) e l’astensione del consigliere Pirruccio.

LEGGI ANCHE: Provincia di Vibo: approvato in maniera definitiva il bilancio di previsione 2023-2025

Assemblea dei sindaci: sì al bilancio di previsione della Provincia di Vibo

Provincia di Vibo, quattro consiglieri denunciano «l’irresponsabilità del centrodestra»