Comunali a Vibo, Luciano: «Si sta assistendo solo a strategie e ambizioni personali»

Nei riquadri Maria Rosaria Nesci e Stefano Luciano

“Si avvicinano le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2024 ed in funzione di tale appuntamento elettorale, unitamente alla segreteria provinciale e cittadina di Azione, abbiamo tenuto un incontro con la coordinatrice provinciale di “Noi Moderati” Maria Rosaria Nesci all’esito del quale si è sviluppata la seguente riflessione: la stampa locale ci riporta vicende legate a dinamiche e discussioni interne alle forze politiche secondo le quali sembrerebbe che da un lato si stia tentando di creare le condizioni per una ricandidatura della Limardo o di un candidato espressione di Fratelli d’Italia, dall’altro si inizia a parlare di primarie per la scelta di un candidato maggiormente legittimato rispetto a quello scelto unilateralmente dal coordinamento cittadino del Partito Democratico. E così, tra strategie ed ambizioni personali, si è aperta una discussione che appare sempre più distante dai cittadini che con disinteresse e rassegnazione rimangono spettatori inermi di fronte ad un gioco della politica sempre uguale a se stesso“. A dichiararlo è Stefano Luciano, consigliere comunale ed esponente di Azione, nonché ex candidato a sindaco del Comune di Vibo Valentia nelle scorse elezioni amministrative. “Oggi più che mai – prosegue Luciano – si sente la necessità, invece, che la guida politica della città venga assunta da forze politiche capaci di scardinare i vecchi sistemi e le vecchie liturgie e che sappiano superare la rassegnazione dei cittadini e proporre una formula capace di entusiasmare e convincere. Per fare ciò, coloro i quali sono dotati di senso di responsabilità dovrebbero mettere da parte le ambizioni personali ed i pregiudizi di carattere ideologico e ragionare per capire quale sia la formula migliore per tenere insieme i due elementi cardine che servono alla città: onestà e competenza”. Pertanto, continua Stefano Luciano, “diventa necessario avviare una discussione seria per riportare al centro i problemi della città, che sappia individuare una formula da proporre agli elettori realmente capace di cambiare il volto ad un territorio affranto da negatività che la politica non è stata in grado di risolvere. In questo senso è opportuno che tutte le forze moderate e riformiste della città si siedano intorno ad un tavolo per avviare un confronto all’insegna dei concetti fino a qui espressi. Da qui può nascere una formula operativa capace di vincere le elezioni amministrative. Occorre dare continuità allo sforzo messo in atto in primis dalla coordinatrice provinciale di Noi Moderati Maria Rosaria Nesci – precisa il consigliere Luciano – a cui va riconosciuta la capacità politica ed il ruolo fondamentale nella costruzione di un’area centrista, alternativa alla sinistra radicale e alla destra conservatrice, capace però di aggregare per vincere con programmi ed uomini credibili. Ci riteniamo impegnati in questo senso e insieme alle altre forze centriste costruiremo un terzo polo capace di includere tutti coloro i quali non si riconoscono negli estremismi di destra e di sinistra e hanno la volontà di proporre per la città una formula credibile e realmente vincente che consenta ai cittadini di credere che un futuro migliore si può sperare anche a Vibo Valentia”.

