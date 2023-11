Perfidia, seconda puntata tra guerra in Medio Oriente e manovra finanziaria – Diretta

Il talk politico condotto da Antonella Grippo ha come ospiti in studio Alecci, Staine e Orrico. In collegamento Skype ci sono invece Pasquino, Picerno, Del Vigo e De Luca. Previsto anche l'intervento del ministro Elisabetta Casellati

Perfidia esplora tutte le bugie e le contraddizioni della stampa e della politica in Italia e nel mondo, a proposito dell’ ennesima guerra in Medio Oriente. In grande risalto anche lo spinoso tema della manovra finanziaria del governo Meloni. Gli ospiti in studio della seconda puntata del format condotto da Antonella Grippo sono: Ernesto Alecci (Pd), Emma Staine (Lega), Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle). In collegamento Skype ci sono: Gianfranco Pasquino (politologo), Pina Picierno (vicepresidente Parlamento Europeo), Francesco Del Vigo (vicedirettore Il Giornale), Cateno De Luca (Sud chiama Nord). Previsto anche l’intervento di Elisabetta Casellati (Ministro delle Riforme Istituzionali).

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.