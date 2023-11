Lavori pubblici a Nicotera, Macrì (Lega): «Cattiva gestione da parte di sindaco e assessore»

Antonio Macrì

Il consigliere d’opposizione e capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Nicotera, solleva “con grande preoccupazione” la questione degli “inaccettabili stati di abbandono dei cantieri delle opere pubbliche” nel comune costiero. Così, Antonio Macrì, spiega che nonostante le “ripetute segnalazioni e le approfondite discussioni in Consiglio comunale”, le risposte fornite dal sindaco e dall’assessore competente risultano ancora “poco esaustive”. Per il consigliere “la via Pozzo, in particolare, è un esempio lampante di come una cattiva gestione delle opere pubbliche abbia trasformato un tratto stradale in una condizione quasi post-bellica, con gravi implicazioni sulla sicurezza dei residenti. È frustrante – evidenzia Macrì – constatare che la comunità si trova a dover rivendicare con forza l’attenzione che merita. I cittadini sono giustamente sul piede di guerra, stanchi di sentirsi trascurati e privati del diritto a una sicurezza basilare. La mancanza di risposte concrete e azioni tempestive dimostra, purtroppo, una totale assenza di senso di responsabilità da parte dell’amministrazione Marasco”. Il capogruppo della Lega afferma che “in un momento critico per la comunità, ci aspettiamo che il sindaco si concentri prioritariamente sulla risoluzione delle situazioni di pericolo piuttosto che scaricare le colpe ad altri attori. È imperativo che l’amministrazione assuma un ruolo attivo e risolutivo, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini”. Pertanto, Macrì invita il sindaco “a concentrarsi su azioni concrete per ripristinare la sicurezza nella via Pozzo e in altri cantieri interessati, evitando distrazioni e iniziative che, in un contesto sano ed equilibrato, spetterebbero ad altre organizzazioni come la Proloco e le associazioni locali. La comunità di Nicotera merita rispetto, attenzione e azioni immediate da parte dell’amministrazione. Siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni efficaci che possano migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini”.

