Nicotera, il Comune organizza una gita gratuita per anziani ma solo per quelli in salute

L’Amministrazione comunale di Nicotera intende promuovere interventi di socializzazione e

aggregazione per gli anziani della comunità, “con l’obiettivo – si legge in una delibera di giunta – di creare momenti distensivi che consentano loro di vivere un’esperienza diversificata finalizzata ad assicurare, la partecipazione attiva a iniziative e percorsi ricreativi rivolti alla promozione del benessere, dell’aggregazione e prevenire fenomeni di isolamento tra cittadini anziani“. Più dettagliatamente, l’ente guidato dal sindaco Giuseppe Marasco, – dove recentemente la Prefettura di Vibo ha inviato una Commissione di accesso agli atti – nell’ambito delle iniziative di socializzazione ha intenzione di organizzare una giornata da dedicare agli anziani in salute residenti nel comune di Nicotera. Solo anziani in salute, dunque, per una “gita sociale della durata di un giorno rivolta agli anziani over 60 finalizzata ad offrire attività socio-ricreativa a sfondo culturale all’interno del territorio calabrese”, recita ancora la delibera di giunta. Quanto alla destinazione l’esecutivo con a capo Marasco precisa che è “ancora da definire e potrà essere scelta all’interno di percorsi religiosi, archeologici, naturalistici e/o ambientali nel territorio calabrese”. L’amministrazione comunale intende farsi carico economicamente delle spese necessarie alla realizzazione della gita sociale “per massimo 90 partecipanti, i quali verranno selezionati attraverso apposito Avviso Pubblico secondo i seguenti criteri: residenza nel comune di Nicotera; età non inferiore a 60 anni; essere in buone condizioni di salute (autosufficienti); indicatore Isee in corso di validità. Considerato che “la partecipazione gratuita è rivolta ai primi 90 richiedenti secondo l’ordine di Isee crescente, – precisa la giunta – qualora il numero di richieste ecceda in modo considerevole il numero dei posti gratuiti di almeno 40 unità, gli interessati potranno partecipare all’iniziativa con quota di partecipazione a proprio carico”. Tra i benefici di una gita, del viaggio in generale, c’è quello di risollevare lo spirito e di interrompere la routine quotidiana, e non solo. Una gita regala stimoli alla mente e la tiene lucida; motivi, questi – si pensa – che dovrebbero indurre a coinvolgere tutti gli anziani, a prescindere se autosufficienti o no, considerato che, salvo in casi gravi, anche le persone non autosufficienti possono viaggiare con gli accompagnatori. Andare in gita è un diritto anche per l’anziano e nessuno dovrebbe rinunciare al piacere di un momento di relax e socialità, neanche se la terza età ha bisogno di un accompagnatore.

