Dimensionamento scolastico a Vibo, No alle linee guida nazionali da 5 consiglieri provinciali

La riorganizzazione della rete scolastica nel Vibonese, che, di fatto, consiste nel taglio di undici dirigenze, continua a incassare un secco No da parte dei consiglieri della Provincia di Vibo Valentia Marco Miceli, Maria Teresa Centro, Alessandro Lacquaniti, Domenico Tomaselli ed Elisa Fatelli. Per i consiglieri “la pratica del dimensionamento scolastico non é ancora chiusa” pertanto, all’unanimità, chiedono al presidente Corrado L’Andolina un rinvio del punto all’ordine del giorno in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. “Abbiamo ribadito l’intento di non accettare supinamente le linee guida nazionali che penalizzano la Calabria e in particolare la nostra provincia che andrà a perdere, in proporzione, il maggior numero di autonomie scolastiche rispetto alle altre province della regione – spiegano i consiglieri -. É opportuno attendere il verdetto della Corte Costituzionale per avere ulteriori elementi al fine di proporre alla Regione un Piano per Vibo Valentia. La Corte – aggiungono – potrebbe colmare la totale assenza della classe politica calabrese, specialmente quella di centrodestra al governo del Paese e della Regione, che nulla ha fatto per difendere i diritti dei cittadini calabresi. Noi, a differenza di altri non ci comporteremo mai da burocrati pronti a ratificare scelte di altri ma da politici consapevoli che con le proprie decisioni possono condizionare il futuro di un territorio”. Il Consiglio provinciale sarà convocato per il prossimo 30 novembre, data ultima per inviare la proposta del Piano di dimensionamento scolastico.

