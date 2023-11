Il Movimento 5 stelle contro il dimensionamento scolastico, il dibattito a Vibo Valentia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Il Piano di dimensionamento scolastico andrà a penalizzare la provincia di Vibo Valentia e in particolare le aree interne». Lo ha ribadito il portavoce regionale del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Vibo Valentia nella sala di Palazzo Gagliardi. Nel corso del dibattito moderato da Domenico Santoro capogruppo del M5S in consiglio comunale, sono intervenuti Luisa Santoro portavoce provinciale del M5S, Michele Furci rappresentante territoriale del M5S e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina. «Abbiamo deciso di tagliare 11 dirigenze delle attuali 32. Una proposta accolta da quasi il 90% dei sindaci», ha sottolineato L’Andolina. All’incontro una rappresentanza di sindaci, di dirigenti scolastici, di docenti, ma anche studenti, sindacati e cittadini. Nel suo intervento conclusivo la portavoce del Movimento 5 Stelle ha ribadito quelle che sono le preoccupazioni del Movimento: «È un anno che ci battiamo contro questa riforma perchè riteniamo che andrà a ridurre le autonomie». In particolare Anna Laura Orrico si è soffermata sui tagli delle scuole. «Nel 2024 la Calabria perderà 79 Istituti scolastici, che diventeranno 84 nel 2025. Il dimensionamento scolastico è una riforma – ha proseguito – che va anche contro il Pnrr che invece chiede allo Stato di riorganizzare la rete scolastica. Tagliare le scuole soprattutto in aree periferiche dove ci sono dei contesti sociali, culturali ed economici deboli, significa privare del diritto allo studio le giovani generazioni e soprattutto privare le comunità di un presidio sociale, culturale, formativo e di legalità. In alcuni territori le scuole rappresentano infatti l’unico presidio dello Stato». Da qui la richiesta «di rivedere la riforma. Nessuna Provincia – ha concluso Anna Laura Orrico – dovrebbe rinunciare alla scuola. Chiudere una sola scuola in un territorio come la Calabria e in particolare in un territorio come quello del Vibonese significa rinunciare al diritto all’istruzione che è sancito dalla nostra Costituzione.

