Dasà: avvicendamento nella Giunta guidata da Scaturchio

Annamaria Barba e Vincenzo Cirillo escono dalla Giunta capitanata dal sindaco Raffaele Scaturchio, e lasciano il posto a Elio Mangiardi e Maria Domenica Gentile. Così, a distanza di oltre due anni dal mandato elettorale, il sindaco Scaturchio e i consiglieri comunali della lista “Dasà Insieme” hanno concordato la rotazione delle cariche per l’esecutivo. La scelta è stata condivisa dall’intera maggioranza la quale ringrazia l’ormai ex vicesindaco Anna Maria Barba e l’ex assessore Vincenzo Cirillo “per l’impegno profuso in questi anni e per aver, in modo egregio, portato avanti il programma amministrativo presentato agli elettori”. Il rimpasto prevede la nomina a vicesindaco di Elio Mangiardi e di Maria Domenica Gentile ad assessore. Per quanto riguarda l’elezione del futuro presidente del Consiglio comunale, la maggioranza ha designato il già assessore Vincenzo Cirillo. “L’augurio è che i nuovi ruoli assegnati siano di stimolo a raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione e la comunità si aspettano”, ha dichiarato la maggioranza.

