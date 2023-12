Comune di Serra verso l’uscita dal dissesto: approvato il bilancio di previsione

“Un altro passo in avanti è stato fatto da questa amministrazione comunale per uscire dal dissesto”. E’ quanto affermano dal Comune di Serra San Bruno guidato dal sindaco Alfredo Barillari. “E’ stato approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2021/2023 al quale il Ministero dell’Interno, approvando la relativa ipotesi, ha riconosciuto l’idoneità a garantire il risanamento economico/finanziario dell’ente. Con la scelta del dissesto – spiega Rosanna Federico, vice sindaco con delega al bilancio – si stanno man mano riducendo i debiti dell’ente anche grazie ad appositi contributi ministeriali. E grazie a tale scelta obbligata, – prosegue – si potranno ridurre nel tempo (cinque anni) quelle stesse e identiche misure (aliquote massime; alienazioni; cumulo nel recupero tributi ecc…) che con lo stato di pre-dissesto, deliberato dalla scorsa maggioranza, sarebbero durate venti anni. Sicuramente né tale scelta, né la situazione di estrema difficoltà di cassa hanno impedito a questa amministrazione di intercettare finanziamenti per milioni di euro, quasi quanti il disavanzo che ci siamo trovati”. Dalla maggioranza una frecciatina anche all’opposizione: “A chi, dunque, si permette di parlare anche di risultati diciamo infatti che, proprio grazie a questi finanziamenti, tanti sono gli interventi realizzati e tanti ancora se ne vedranno con buona pace di chi dovrà trovare altri argomenti per fare opposizione”.

