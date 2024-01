Autonomia differenziata, a Vibo l’assemblea e la direzione regionale del Pd

“Calabria solidale, Italia coesa, Europa dei popoli e della pace. No autonomia differenziata”. Con questo ordine del giorno, il Partito democratico della Calabria ha convocato, in seduta congiunta, l’assemblea e la direzione regionale per il 5 febbraio alle ore 16.30 nei locali dell’hotel 501 di Vibo Valentia. Ai lavori prenderà parte il capogruppo in Senato, Francesco Boccia. Si tratta di un’ulteriore iniziativa dem per discutere degli effetti del ddl Calderoli in Calabria, ampiamente contestato dal Pd.

