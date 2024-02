Vibo, lavori alle scuole Garibaldi, Don Bosco e Murmura, Corrado: «Entro il 2025 saranno completati»

L’assessore Carmen Corrado

Lo stato dei lavori relativi agli istituti scolastici “Garibaldi”, “Don Bosco” e “Murmura” della città capoluogo, che nello specifico riguardano interventi di adeguamento sismico e completamento delle scuole, sono stati al centro dell’ultimo Consiglio comunale, in modalità question time, a palazzo Luigi Razza. L’argomento è stato trattato dal consigliere comunale Stefano Soriano il quale ha precisato che “questa amministrazione comunale ha avviato ormai da due anni i lavori e, ad oggi, le scuole sono ancora chiuse“. Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale ha inoltre aggiunto che “negli istituti Don Bosco e Garibaldi i lavori sembrano essere fermi”. Durante il civico consesso Soriano ha chiesto lumi sulle tempistiche dei lavori. Da circa due anni gli alunni frequentanti i suddetti plessi scolastici sono stati trasferiti in sedi provvisorie a fronte degli interventi in essere. Tuttavia, il consigliere Soriano ha dichiarato di conoscere la motivazione della causa dei ritardi relativi alla scuola “Murmura”, ovvero il rinvenimento di alcuni reperti archeologici, per i quali si rendono necessari interventi delicati. Mentre per la scuola “Garibaldi” le tempistiche preventivate sono state rispettate. “La difficoltà maggiore – ha spiegato l’esponente dem – si riscontra nei lavori che interessano la scuola Don Bosco. Il programma prevedeva il completamento del primo lotto in sei mesi, ma ne sono trascorsi 23. Una differenza sostanziale, tra la previsione e l’andamento attuale”. Inoltre, il consigliere ha sottolineato di aver notato inattività presso il plesso in centro città. A rispondere all’interrogazione del consigliere Soriano è stata l’assessore ai Lavori pubblici Carmen Corrado la quale ha rassicurato che “i lavori non sono fermi, ma si sono resi necessari degli interventi complementari, utili a completare proprio il primo lotto. Una variazione sostanziale rispetto alla tabella di marcia preventivata. Questa fase terminerà a marzo 2024. Non so cosa sia successo, – ha precisato la Corrado la quale ha assunto la carica di assessore ai Lavori pubblici dopo l’inizio degli interventi in questione – posso informarmi, ma so che siamo nella tempistica, anche perché il completamento di tutti gli edifici scolastici deve avvenire entro dicembre 2025″. L’assessore al ramo ha quindi assicurato che “si sta lavorando per tentare di finire prima della scadenza ultima, obiettivo posto a settembre 2025, per permettere di effettuare prima della fine dell’anno il trasferimento della scuola nuovamente nella sua consueta sede”.

