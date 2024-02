Comunali a Vibo, Sinistra Italiana: «Romeo miglior candidato contro il sistema di potere»

Enzo Romeo

Sinistra Italiana – Coordinamento provinciale, esprime “apprezzamento per come si è definito il percorso concertativo di tutte le forze progressiste, per la designazione del candidato sindaco. È opportuno precisare che Sinistra Italiana si è adoperata da subito a fornire le indicazioni e un supporto costruttivo per superare la fase di stallo che si era palesata tra le forze progressiste. In più riprese Sinistra Italiana – aggiunge – ha sollecitato e invitato tutte le forze in campo, a riprendere il dialogo interrotto, includendo i partiti e i movimenti che avevano espresso la volontà di partecipare con proprie delegazioni alla costruzione di progetto politico progressista e alternativo al sistema di potere della destra; destra che ha relegato questa città a un arretramento sociale e culturale determinando un impoverimento della vita dei cittadini. Siamo sempre convinti che la costruzione di una coalizione inclusiva, saldamente progressista nei programmi e nelle scelte sociali possa essere di buon auspicio per acquisire la credibilità e per avviare le battaglie di carattere sociale, ambientali ed economiche. Per questo riteniamo che il dottor Enzo Romeo sia la migliore soluzione per sfidare un sistema di potere che ha depauperato la città con danni irreversibili in diversi settori strategici”, così il rappresentante del coordinamento provinciale Fortunato Petrolo

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo: dopo mesi di “tira e molla”, Progressisti e M5S pronti a convergere su Romeo (Pd)

Comunali a Vibo: Umanesimo sociale e Lo Bianco si alleano e siglano un “Patto per la città”

Il Corsivo | Elezioni comunali a Vibo tra situazioni consolidate e quelle ancora in divenire