Comunali a Vibo, Consoli: «Umanesimo sociale non ha ancora aderito ad alcuna coalizione»

Arriva la presa di posizione di Domenico Consoli, leader della formazione politica Umanesimo sociale rispetto alle indiscrezioni apparse in queste ore sulla stampa che vedrebbero tale movimento dialogare con l’area di centro in vista di una possibile intesa programmatica-elettorale con l’avvocato Francesco Muzzopappa, scekto dalla coalizione centrista quale prpssimo candidato a sindaco di Vibo Valentia. “Si comunica che Umanesimo Sociale, sia come entità singola sia come parte del sodalizio “Patto per la città”, non ha ancora formalmente e definitivamente aderito ad alcuna coalizione elettorale in relazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Vibo Valentia. Pertanto – mette nero su bianco Consoli – con riferimento alle notizie sinora diffuse al riguardo, si precisa che le stesse sono da intendersi come mere ipotesi e non come decisioni già assunte”.

