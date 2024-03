Comunali a Vibo, il polo di centro sceglie l’avvocato Muzzopappa quale candidato a sindaco

Francesco Muzzopappa

E’ il noto avvocato penalista Francesco Muzzopappa, il candidato a sindaco per la coalizione di centro in vista delle elezioni comunali di Vibo Valentia del giugno prossimo. L’accordo è stato raggiunto in queste ore e viene confermato da fonti attendibili anche se si attende l’ufficializzazione attraverso un comunicato stampa. Accanto a Francesco Muzzopappa ci sarà anche questa volta Michele Pagano, da sempre vicino alle battaglie politiche dell’avvocato, così come Mino De Pinto ed il gruppo politico che fa capo all’ex consigliere regionale Vito Pitaro. A sostegno della candidatura di Francesco Muzzopappa anche il consigliere regionale di Azione, Francesco De Nisi, il partito di Italia Viva di Giuseppe Condello e Bruno Censore, Italia del Meridione che ha quale segretario provinciale Francesco Arena, Noi Moderati – forza politica guidata da Maria Rosaria Nesci –, l’Udc che ha quale suo segretario provinciale Salvatore Bulzomì e quale suo vice Romano Loielo (sindaco di Nardodipace), e la Nuova Democrazia Cristiana fondata da Totò Cuffaro che ha quale referente a Vibo Fortunato Bagnato di Briatico. Serrate trattative sono tuttavia in corso anche tra il “Patto per la città” – frutto dell’intesa elettorale tra il movimento Umanesimo sociale guidato da Domenico Consoli e il gruppo rappresentato dal consigliere comunale Anthony Lo Bianco – e la coalizione di centro, oltre che con lo stesso candidato Francesco Muzzopappa al fine di trovare un accordo programmatico e correre dalla stessa parte. L’avvocato Francesco Muzzopappa è un volto noto in città. Originario di San Calogero, è uno degli avvocati penalisti più affermati in Calabria e protagonista di innumerevoli processi. Nel maggio del 2018 è stato anche eletto per acclamazione presidente del consiglio di amministrazione della Bcc del Vibonese, la Banca di credito cooperativo del Vibonese, principale istituto bancario espressione diretta del territorio. Nelle elezioni regionali del 2021 è stato candidato al Consiglio regionale della Calabria con la Lega, raggiungendo un ragguardevole risultato in termini di consensi. In precedenza Francesco Muzzopappa è stato due volte consigliere comunale a Vibo, oltre ad essersi candidato a presidente della Provincia di Vibo nelle elezioni del 2005 ottenendo una buona affermazione personale. Sarà dunque lui a sfidare i candidati a sindaco Enzo Romeo (che corre per la coalizione progressista) e il dirigente regionale Roberto Cosentino che corre per il centrodestra. Una discesa in campo, quella dell’avvocato Francesco Muzzopappa che fa prefigurare – numero e votanti alla mano – un’elezione del prossimo primo cittadino di Vibo Valentia nel turno di ballottaggio.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, Calenda detta la linea di Azione in Calabria ribadendo l’alleanza con FI

Comunali a Vibo: Cosentino il candidato a sindaco di Forza Italia e Fratelli d’Italia

Comunali a Vibo, Luciano: «Senza la Limardo la destinazione naturale di Azione è il centrodestra»