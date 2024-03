Provincia Vibo: la Cosfel favorisce il potenziamento dell’apparato burocratico

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), presieduta dal sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha esaminato con esito favorevole l’istanza presentata dall’amministrazioni provinciale di Vibo Valentia, guidata dal presidente Corrado L’Andolina. Il provvedimento della Cosfel “consente di aumentare le ore lavorative a determinate categorie di lavoratori presenti nella struttura organizzativa dell’ente”. «Tale provvedimento – ha evidenziato il presidente L’Andolina – consente di aumentare le ore lavorative a determinate categorie di lavoratori presenti nella nostra struttura organizzativa, creando dunque i presupposti per potenziare la macchina burocratica dell’ente, che intendiamo rendere più efficiente al fine di migliorare i servizi erogati ai cittadini». Il presidente L’Andolina si è dichiarato soddisfatto e ha ringrazia il sottosegretario Ferro: «Sono soddisfatto per la sollecitudine con la quale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha dato risposta alla nostra istanza e ringrazio sentitamente i componenti della Cosfel, a partire dalla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che la presiede».

