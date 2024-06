È il giorno delle urne, elezioni comunali a Vibo Valentia e in 12 centri della provincia

Al via da questo pomeriggio, alle ore 15, le operazioni di voto. Ecco i candidati a sindaco in corsa e le liste a sostegno

Rombiolo, Mongiana, Soriano, Zungri, Vibo e Mileto

Oggi, sabato 8, e domani domenica 9 giugno, si vota non solo per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per eleggere i sindaci e i nuovi consiglieri comunali comunali. Nel Vibonese sono 13 i Comuni dove i cittadini sono chiamati alle urne: Cessaniti, Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallonga, Vibo Valentia e Zungri. Vibo Valentia è l’unico capoluogo di provincia calabrese interessato dalla tornata elettorale. Gli aventi diritto potranno recarsi ai seggi sabato 8 giugno, dalle ore 15.00 alle 23.00; domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle 23.00. Successivamente si svolgerà lo scrutinio per le Europee. Lunedì pomeriggio, invece, è atteso lo scrutinio per le comunali.