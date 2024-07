Autonomia differenziata e referendum abrogativo, a Vibo confronto con i consiglieri regionali di minoranza

Il tema dell’autonomia differenziata continua a dividere le opinioni in Calabria e lunedì alle ore 10:30 nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia sarà una giornata cruciale per la minoranza in Consiglio regionale. In questa sede, infatti, i capigruppo di opposizione Mimmo Bevacqua del Pd, Davide Tavernise del M5s e Antonio Lo Schiavo del Gruppo misto illustreranno le ragioni per cui ritengono fondamentale che la proposta di referendum abrogativo sulla legge sull’autonomia differenziata venga discussa direttamente durante la prossima seduta del Consiglio regionale, senza passare prima per la Commissione. La richiesta della minoranza è chiara e decisa: chiedono che non ci siano rinvii o perdite di tempo e che la discussione sulla questione venga affrontata senza ulteriori indugi.

I capigruppo sottolineano l’importanza della sensibilità del presidente del Consiglio regionale e del governatore della Calabria affinché si assicuri che la questione sia affrontata nel più breve tempo possibile. Il confronto tra maggioranza e minoranza sulla questione dell’autonomia differenziata è sempre più acceso e la richiesta della minoranza di calendarizzare il referendum abrogativo direttamente in Consiglio regionale è un chiaro segnale della determinazione con cui questa parte politica intende fare valere le proprie ragioni. La conferenza stampa del prossimo lunedì si prospetta quindi come un momento importante per capire come si evolverà il dibattito sull’autonomia differenziata in Calabria e quale sarà la risposta della maggioranza alle istanze dell’opposizione.