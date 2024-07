Sant’Onofrio, per le Tre Spighe l’Ufficio tributi è un disastro: «Bollette del servizio idrico errate ai cittadini»

Marcello Mattioli, ex consigliere “Tre Spighe”

«I cittadini di Sant’Onofrio – scrive in una nota l’ex consigliere “Tre Spighe” Marcello Mattioli – in queste settimane hanno ricevuto presso le proprie abitazioni la consueta bolletta annuale del servizio idrico integrato anno 2022. All’apertura delle lettere, le sorprese per molti cittadini sono state davvero sbalorditive. Costi assurdi. Veri salassi per il servizio idrico. Troppi errori nei conteggi – evidenzia – e nelle letture dei contatori, doppioni sulle stesse utenze. In alcuni casi, i costi messi a confronto con le bollette di anni precedenti, risultano ambigui e sbagliati. In altre circostanze, con le abitazioni vuote da anni, i consumi rilevati, con relativi costi, vengono raddoppiati. Gran parte della cittadinanza, in questi giorni, si sta recando negli uffici preposti, spesso senza trovare riscontri, con una performance dell’Ufficio tributi davvero deludente».

Le bollette comparate

«Tuttavia, la situazione più grave da segnalare, è che il medesimo ufficio Tributi non sia in grado di dare risposte esaustive su tariffe, letture, consumi effettivi. In aggiunta, molti cittadini hanno segnalato delle anomalie sulla rete idrica richiedendo sopralluoghi presso le proprie abitazioni. In effetti, spesso i contatori dell’acqua in alcune zone del paese risultavano e risultano in funzione in orari pomeridiani, quando di acqua nella rete non ne passa neppure una goccia. Si precisa che il servizio di approvvigionamento idrico a Sant’Onofrio nel pomeriggio non è in funzione. Nondimeno – aggiunge Mattioli -, anche su questo, l’ente preposto è stato inadempiente, rendendosi assente nell’effettuare le ispezioni e i controlli richiesti. Tutto questo contesto sta producendo del malcontento tra i cittadini e proteste nei confronti del Comune. Il consiglio che mi sento di dare, è quello di provvedere ad eseguire immediatamente i controlli sul territorio e sulla rete idrica, per verificare – conclude – le cause sui consumi rilevati e quelli effettivi e, di conseguenza, ridurre i salassi per le famiglie santonofresi».