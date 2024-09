Anche a Vibo i gazebo pro Salvini, la Lega chiama alla mobilitazione in difesa del ministro a processo per la Open Arms

di Claudio Labate

La Calabria leghista scende in piazza a sostegno del ministro Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms. La mobilitazione, annunciata qualche giorno fa dal commissario regionale, Rosario Sasso, ha preso il via proprio oggi, a Vibo Valentia dove i gazebo hanno presidiato durante la mattinata il centrale Corso Vittorio Emanuele II e, nel pomeriggio a Reggio Calabria a due passi da Palazzo San Giorgio.

Come si ricorderà, per il leader della Lega e attuale Ministro delle Infrastrutture, la procura di Palermo ha richiesto sei anni di carcere per il caso Open Arms. Le accuse mosse contro Salvini sono relative al blocco dello sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto 2019, durante il suo mandato come Ministro dell’Interno. La procura di Palermo ha accusato Salvini di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, una decisione che, secondo il Commissario regionale Sasso e i sostenitori della Lega, rappresenta una strumentalizzazione politica del sistema giudiziario.

«È un processo politico, un attacco diretto non solo a Salvini, ma al diritto di difendere i confini nazionali, un principio condiviso da molti altri Stati europei» ha ribadito proprio Sasso che ha inteso anche esprimere la «totale solidarietà al nostro segretario» invitando «tutti coloro che hanno a cuore la difesa dell'Italia a scendere in piazza e firmare a sostegno di Matteo Salvini».