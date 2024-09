Europa verde-Verdi: Raffaella Cosentino e Giampiero Menniti nominati commissari per la provincia di Vibo

Per il componente della direzione nazionale Francesco Alemanni e il coordinatore regionale per la Calabria Giuseppe Campana si tratta di due «figure tecniche operative per rafforzare la tradizionale visione ambientalista»

Il componente della direzione nazionale di Europa verde – Verdi, Francesco Alemanni, unitamente al coordinatore regionale per la Calabria, Giuseppe Campana, attraverso un comunicato stampa hanno reso noto che «Raffaella Cosentino e Giampiero Menniti sono stati nominati commissari di Europa verde – Verdi per la Provincia di Vibo Valentia, una delle aree calabresi più ricche di potenzialità paesaggistiche eppure da decenni soggetta ad un arretramento delle politiche ambientaliste che sarebbero invece foriere di sviluppo di attività turistiche di altissima qualità, anche mediante la tutela e la valorizzazione dell’intero ecosistema, dal paesaggio all’artigianato alla gastronomia tipica a zero km, dalla tutela del patrimonio marittimo a quello montano, dall’uso dell’energia pulita alla rigenerazione urbana dei centri storici».

Giuseppe Campana

«Acqua pubblica e potabile, attuazione concreta delle politiche delle “Quattro R” destinate a realizzare efficacemente la città green del XXI secolo, attraverso l’applicazione di metodiche capaci di coniugare la città e il suo desiderio di sviluppo economico e funzionale. Appunto, la logica delle cosiddette quattro R: ridurre, riusare, reimpiantare, rigenerare». Per il coordinatore regionale Campana, «a questo scopo sono stati scelti i nuovi commissari, figure tecniche operative, destinate a lavorare sui contenuti promossi dal nostro partito e a incentivare nuove adesioni, la nascita di circoli territoriali e tematici nella città di Vibo e nell’intero territorio provinciale, sposando una linea di ampliamento del progetto civico-politico denominato “Area progressista” al quale intendiamo lavorare con convinzione».

Francesco Alemanni

Francesco Alemanni, sottolinea il comunicato stampa, «crede molto in questa svolta che non solo rafforza la tradizionale visione ambientalista, ma ne allarga i confini verso un rapporto ragionato sui temi di uno sviluppo intelligente, che sappia salvaguardare il territorio e le comunità locali. Un modello “glo-cal”, globale e locale integrato, sul quale – sostiene Alemanni – costruire sistemi che accrescano la qualità di vita dei cittadini, la loro salute, una diversa mobilità urbana, nuove professioni, nuove imprese “green”, una nuova civiltà urbana». L’impostazione, prosegue la nota, «è stata pienamente accolta da Menniti e da Cosentino i quali parlano di una straordinaria occasione legata alla nuova giunta comunale che con Enzo Romeo sindaco guida la città di Vibo Valentia» da pochissimi mesi.

«La giunta Romeo – sottolineano i nuovi commissari – e tutta la nuova maggioranza progressista, ha a cuore un progetto ambizioso ma realizzabile: riportare la città allo splendore che la caratterizzava nell’ultimo quarantennio dello scorso secolo, affermando l’esistenza di un rapporto stretto tra l’innovazione tecnica e la tradizione, il decoro urbano e il turismo, la valorizzazione del patrimonio edilizio e il recupero di aree degradate, l’incentivazione di un nuovo modello di mobilità e la nascita di una rete di servizi generali di accoglienza che comprenda la tutela delle ville e dei parchi e l’ampliamento ulteriore delle aree verdi, la risoluzione degli atavici problemi di erogazione idrica».

«In questo senso – proseguono congiuntamente Cosetnino e Menniti -, la presenza più intensa di Europa Verde – Verdi a Vibo Valentia e in tutta la provincia va interpretata come l’ulteriore rafforzamento di una prospettiva progressista nata intorno ad Enzo Romeo e già radicata nei maggiori centri regionali, da Cosenza a Corigliano-Rossano, da Catanzaro a Reggio Calabria e Crotone. Gli enti locali come motore del cambiamento per una Calabria più sana, produttiva, protetta e valorizzata». I nuovi commissari, conclude poi la nota stampa, «consapevoli della fiducia ricevuta e dell’importanza del ruolo, sono già al lavoro e avranno il compito di rappresentare il partito fino alla nuova assemblea di rielezione degli organi statutari, come recita la delibera di nomina».