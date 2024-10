Baker Hughes, anche Azione a favore dell’investimento a Vibo: «Un’occasione da non perdere. Porterebbe centinaia di nuovi posti di lavoro»

Il circolo cittadino: «Un obiettivo che, se raggiunto, rappresenterebbe una miracolosa linfa vitale per l’economia locale e regionale da troppo tempo in attesa di una boccata d’ossigeno»

«Quando ci sono di mezzo proposte che fanno rima con possibilità concreta di sviluppo e crescita siamo i primi a dire “sì”». Il circolo cittadino di Azione Vibo Valentia si allinea a chi, in questi giorni, vorrebbe che l’azienda di tecnologia Baker Hughes, tramontata l’ipotesi investimento di 60 milioni per realizzare uno stabilimento nel porto di Corigliano Rossano, indirizzi quei soldi in favore dello scalo portuale del capoluogo vibonese con un nuovo insediamento industriale: «Se ciò avvenisse non sarebbe una novità, visto che a Vibo, storicamente, Baker opera principalmente attraverso Nuovo Pignone».

«La novità – proseguono -. invece, potrebbe concretizzarsi con la messa in posa di nuove opere infrastrutturali, nuovi impianti e macchinari, interventi per l’efficientamento energetico e creazione di un centro di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e digitale che porterebbero dritti dritti alla creazione di un centinaio di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta, che potranno aumentare in base ai carichi di lavoro e all’andamento del mercato dei moduli industriali».

Azione Vibo parla di «un’occasione da non lasciarsi scappare nella maniera più assoluta, soprattutto in un periodo storico – sociale di particolare “criticità” per le sorti occupazionali della nostra regione e del comprensorio vibonese».

Il circolo di Azione Vibo, pur riconoscendo che «siamo solo sul piano delle ipotesi», tuttavia non disdegna di «sottolineare come valga la pena il coinvolgimento in uno sforzo comune di tutti i livelli politico – istituzionali in vista di un obiettivo che, se raggiunto, rappresenterebbe una “miracolosa linfa vitale” per l’economia locale e regionale da troppo tempo in attesa di una boccata d’ossigeno in grado di rianimare la speranza dei giovani a non essere costretti a trovare fortuna altrove».

Azione Vibo, nel concludere, si dice certa che a sposare l’invito lanciato ci sarà «anche il nostro segretario regionale, Francesco De Nisi, particolarmente attento alle istanze del territorio vibonese. Siamo il partito dei fatti e non delle parole, delle soluzioni e non dei proclami: faremo di tutto perché l’idea di un (nuovo) investimento di Baker Huges nel porto di Vibo, da mera possibilità possa diventare una certezza».