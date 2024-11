Forza Italia avvia da Mileto la campagna di ascolto “Radici”: al centro lo sviluppo locale e le politiche regionali e nazionali

In campo i vertici del partito in Calabria. Emerso l’impegno a dare attuazione al progetto teso a collegare lo Svincolo dell’A2 al santuario di Natuzza Evolo

Al via anche nel Vibonese il ciclo di incontri “Radici“, organizzato in Calabria dal coordinamento regionale di Forza Italia. La campagna di ascolto nasce con l’obiettivo di aprirsi al territorio, avviare un confronto costante su temi e problematiche di attualità, ma anche sulle grandi potenzialità ancora da esprimere, e radicarsi per allargare la grande famiglia azzurra. Il primo dei quattro appuntamenti previsti nel Vibonese, curato dal coordinamento provinciale del partito, si è svolto ieri pomeriggio a Mileto nella sala consiliare di palazzo dei normanni.

Al tavolo, i massimi rappresentanti di Forza Italia: il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, il deputato Giovanni Arruzzolo, l’assessore regionale Rosario Varì, il vicecoordinatore regionale Emanuele Ionà. In platea, numerosi sindaci, amministratori e cittadini del territorio. A fare gli onori di casa, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, al quale i presenti hanno tributato un caloroso applauso come segnale di vicinanza per la recente decisione del Ministero dell’Interno di non procedere allo scioglimento per mafia degli organi elettivi. L’incontro è stato moderato dal coordinatore provinciale Michele Comito, il quale nell’occasione ha evidenziato le grandi possibilità del territorio vibonese e la necessaria spinta che il governo regionale del centrodestra vuole dare ad alcuni dossier. Tra questi, il progetto sulla strada di collegamento tra lo svincolo di Mileto dell’A2 del Mediterraneo e il santuario mariano della Fondazione di Natuzza Evolo, a Paravati, «al fine di sostenere il turismo religioso», e temi tanto cari ai vari sindaci intervenuti, come la depurazione, il ciclo dei rifiuti e l’acqua.

Nel corso degli interventi, non sono mancati i ringraziamenti al presidente della commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, Giuseppe Mangialavori, per l’ottenimento di un finanziamento di 36 milioni, da suddividere fra tutti i 50 Comuni del Vibonese, «a prescindere dal colore politico». Dal dibattito in sala è emerso anche l’importante sostegno della Regione Calabria al comparto agricolo, particolarmente sviluppato nell’area di Mileto.

Significativo l’intervento del segretario Cannizzaro, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l’attività svolta dal partito su Vibo sotto la guida del coordinatore provinciale e di tutta la squadra dirigenziale, ha rimarcato il ruolo strategico della Regione e del presidente Roberto Occhiuto anche nel panorama politico nazionale. Lo stesso ha poi spiegato «come diventi di estrema importanza il sostegno degli amministratori e di tutto il partito anche per l’azione da svilupparsi nelle aule parlamentari». Un concetto tra l’altro ribadito dal deputato parlamentare Arruzzolo e, per quanto concerne la Regione, dall’assessore Varì, impegnato a garantire supporto e risorse a tutto il settore produttivo e imprenditoriale calabrese.