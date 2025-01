Vibo, la segreteria di Forza Italia sarà intitolata all’ex consigliere comunale Raffaele Iorfida

Il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia, guidato da Carmen Corrado, si è riunito ieri pomeriggio per la prima volta a Vibo Valentia, alla presenza del coordinatore provinciale Michele Comito e dell’assessore regionale Rosario Varì. «Un incontro ricco di spunti e decisioni importanti per il futuro del partito in città.», fanno sapere dal coordinamento.

«Uno dei momenti più significativi della riunione – si aggiunge – è stata la proposta, avanzata dalla coordinatrice, di intitolare la segreteria di Forza Italia alla memoria di Raffaele Iorfida, per tutti Lele, caro amico e storico esponente del partito, venuto a mancare l’11 settembre 2022, durante la scorsa consiliatura in cui era consigliere comunale. La proposta, condivisa con la moglie Angela ed il figlio Andrea, è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i partecipanti, con il plauso di tutta la dirigenza del partito. Un omaggio al suo impegno, alla sua gentilezza e al segno indelebile che ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto».

Nel corso dell’incontro è stato annunciato anche il ritorno della sede di Forza Italia in via don Mellano, storica collocazione prima dello spostamento avvenuto per le elezioni cittadine. «La sede – annunciano i forzisti vibonesi – sarà aperta tutti i pomeriggi, un punto di riferimento per chiunque voglia partecipare attivamente alla vita del partito e dare il proprio contributo».

Un altro tema centrale della riunione è stata la definizione del nuovo assetto organizzativo del coordinamento. Entra nel coordinamento cittadino anche Pino Colloca, militante di lungo corso e già candidato nelle liste di centrodestra, scelto come referente del gruppo attivo di Vena Superiore.

Nella prossima riunione verranno definiti i dipartimenti ed i vice coordinatori, che avranno durata annuale, una rotazione che consentirà a tutto il gruppo di partecipare fattivamente alle attività del partito: «Carmen Corrado prosegue il suo impegno per costruire un coordinamento inclusivo e aperto, e invita tutti coloro che vogliono mettersi in gioco a unirsi a Forza Italia per contribuire con idee, passione e impegno».