Emendamenti alla legge di Bilancio, dalla politica Vibonese la soddisfazione del M5s per l’impegno di Tucci e Forza Italia per Cannizzaro

Apprezzamenti della politica vibonese per gli emendamenti alla legge di Bilancio e il ruolo dei parlamentari. A intervenire, il M5s tramite una nota stampa del Gruppo consiliare e delegazione assessori al Comune di Vibo Valentia.

«Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e il nostro plauso al deputato Riccardo Tucci per essersi reso artefice di uno stanziamento in manovra di Bilancio di 2,5 milioni di euro a favore di Palazzo Luigi Razza. Un grande risultato, senz’ombra di dubbio, se solo si pensa che è stato ottenuto lottando dai banchi della minoranza di governo. I fondi stanziati – scrivono i pentastellati – rappresentano una boccata di ossigeno per le asfittiche casse comunali. Grazie a queste risorse, finalizzate ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione di diverse opere pubbliche come ponti, scuole, asili nido e condotte idriche, il Comune di Vibo Valentia potrà avviare la sistemazione di alcune carenti strutture indicate».

Gli esponenti 5 stelle aggiungono: «Non è la prima volta che l’onorevole Tucci si rende protagonista di questi provvedimenti a favore dell’Ente: già durante la sindacatura Limardo, amministrazione ideologicamente di segno opposto, Tucci fece arrivare nelle casse del Comune ben 12 milioni di euro.

Ora noi come gruppo consiliare unitamente ai nostri due assessori ci impegneremo assieme al nostro sindaco Enzo Romeo affinché i 2,5 milioni siano spesi nel miglior modo possibile e su opere fondamentali per i servizi primari di cui ha bisogno la nostra comunità».

Il plauso del coordinamento provinciale di Fi

Soddisfazione anche dal fronte azzurro. «La nostra rappresentanza parlamentare alla Camera dei deputati ha ottenuto un importantissimo risultato a vantaggio di tantissimi lavoratori precari calabresi. La commissione Bilancio della Camera, presieduta dal nostro Giuseppe Mangialavori, ha approvato un emendamento dell’on. Francesco Cannizzaro, inserito nella legge di bilancio, con il quale i “Tis” potranno essere assunti in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, anche con procedure semplificate, utilizzando pure le risorse della Regione Calabria. È stata inoltre autorizzata la proroga per altri 12 mesi dei cosiddetti ex tirocinanti ministeriali». È quanto afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, che aggiunge: «Questo è un altro grande impegno che Forza Italia è orgogliosa di avere onorato, un altro punto messo a segno col sostegno – mai venuto meno – del presidente Roberto Occhiuto, a dimostrazione del grande attaccamento al territorio calabrese ed alle sue esigenze da parte di due parlamentari come gli onorevoli Mangialavori e Cannizzaro che si spendono quotidianamente per la crescita economica e sociale dei calabresi. Ad entrambi va il sentito ringraziamento dei cittadini e dei lavoratori della nostra regione».