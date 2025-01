Vibo, Carmen Corrado è nuova la coordinatrice cittadina di Forza Italia. Comito: «In arrivo altre nomine»

L'incarico alla consigliere comunale ed ex assessore «nell'ottica di un radicamento del partito in tutto il territorio». Il numero uno a livello provinciale annuncia che nelle prossime settimane saranno resi noti i commissari di altri centri

Carmen Corrado è la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia a Vibo Valentia. «Nell’ottica di un radicamento del partito in tutto il territorio provinciale di Vibo Valentia, e facendo seguito alle recenti campagne di tesseramento che hanno confermato l’ottima capacità di attrarre il consenso popolare, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, ha dato avvio ad una nuova fase con la nomina del commissario cittadino di Vibo Valentia, individuato nella figura di Carmen Corrado», fa sapere una nota stampa.

«Carmen ha tutte le carte in regola per svolgere questo compito nel migliore dei modi – afferma Comito -, grazie ad una notevole esperienza maturata da consigliere comunale e da assessore, e ad una partecipazione e un supporto che non ha mai fatto mancare a tutte le iniziative del partito. Un partito – aggiunge il capogruppo azzurro in consiglio regionale – che a Vibo Valentia continua ad essere punto di riferimento per l’intero centrodestra, grazie allo straordinario lavoro compiuto dall’on. Giuseppe Mangialavori e all’affiatamento di una classe dirigente portatrice degli interessi dei cittadini, che persegue gli obiettivi prefissati a livello nazionale e perseguiti egregiamente, in Calabria, dal presidente Roberto Occhiuto e dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro».

Sulla nomina della consigliere comunale d’opposizione ed ex assessore della giunta Limardo, Michele Comito aggiunge: «Questo è il primo passo ed era doveroso partire dal capoluogo. Il nostro obiettivo è strutturare un partito forte, capace di cogliere le sfide che ci attendono, e continuare a tracciare la rotta insieme a tutti gli alleati del centrodestra. Nelle prossime settimane proseguiremo con la nomina dei commissari cittadini di altri importanti centri della nostra provincia».