Vibo, la soddisfazione del gruppo consiliare di Forza Italia per la nomina di Carmen Corrado a commissario cittadino di Forza Italia

All’indomani della nomina di Carmen Corrado neo commissario cittadino di Forza Italia, i consiglieri comunali del partito Serena Lo Schiavo, Giuseppe Calabria e Vincenzo Porcelli, rivolgono gli auguri di buon lavoro alla neo eletta. «Con la nomina di Carmen Corrado – è scritto in una nota stampa – il nostro partito a Vibo Valentia manda un messaggio chiaro di unità, compattezza e lavoro nell’interesse del territorio». Nel documento gli esponenti del gruppo consiliare sottolineano «la grande esperienza di Carmen Corrado maturata nei suoi ruoli da consigliere di maggioranza ed assessore, e che prosegue sul campo anche da consigliere di opposizione. La nomina – ribadiscono – è garanzia per tutti noi di un progetto di crescita che il partito sta portando avanti a tutti i livelli, dal governo nazionale passando per quello regionale. La scelta di puntare su Carmen Corrado non può che essere un bene, ed il segnale di un corso politico che mira a valorizzare chi si spende per il partito ed il territorio. A lei – concludono Lo Schiavo, Calabria e Porcelli – rinnoviamo gli auguri di buon lavoro garantendo il nostro impegno per una azione sempre più incisiva e votata al bene comune».

