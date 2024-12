Vibo, Consiglio Comunale convocato per il 12 dicembre: ecco i punti all’ordine del giorno

Si terrà giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 15:30, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, la prossima seduta pubblica ordinaria del Consiglio Comunale di Vibo Valentia. La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale che ha previsto come eventuale seconda convocazione la data di venerdì 13 dicembre alle ore 16:30.

Sono 8 i punti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del presidente e/o del sindaco il Consiglio è chiamato a deliberare sull’approvazione del nuovo regolamento comunale di toponomastica e numerazione; sulla ratifica di variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026; sul riconoscimento di debiti fuori bilancio; sull’approvazione di aliquote e detrazioni IMU per il 2025; sul regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per il 2025 e gli anni successivi; sul piano triennale 2025/2026/2027 per la gestione del patrimonio immobiliare comunale e sulla verifica di aree e fabbricati da destinare a usi residenziali, produttivi e terziari.