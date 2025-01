Lutto nel mondo della politica calabrese, è morto l’ex presidente della Giunta regionale Giuseppe Chiaravalloti

È morto l’ex presidente della Giunta regionale Giuseppe Chiaravalloti. Novant’anni, nato a Satriano nel 1934, Chiaravalloti era un uomo di grande cultura e incline alla battuta: magistrato di formazione, si avvicinò alla politica nel centrodestra per essere eletto alla guida di una giunta regionale a trazione Forza Italia nel 2000 (nel corso della settima legislatura).

La sua carriera pubblica proseguì al vertice dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali tra il 2005 e il 2012, come vicepresidente, nominato all’epoca dal governo Berlusconi.

Dopo la laurea in Giurisprudenza a Genova, entrò in magistratura: il suo primo incarico fu nella Pretura di Crotone. Lì divenne giudice titolare prima di passare alla Procura di Catanzaro e poi in Corte d’appello, sempre nel capoluogo. Sempre in Corte d’appello, ma a Reggio Calabria, esercitò tra il 1997 e il 2000, prima dell’impegno in politica. I funerali si terranno domani, alle 15, nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro.