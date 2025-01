Continuano i sopralluoghi di L’Andolina sulle strade provinciali: il punto a Pizzo sulla Sp95, porta d’accesso alla Costa degli Dei

Il sindaco Pititto ha sollecitato il completamento degli interventi in programma. Sul collegamento panoramico tra la città napitina e Rosarno, la Provincia spiega: «Procedura complessa, in itinere una verifica geologica»

«L’iniziativa del presidente della Provincia di Vibo Valentia di recarsi, in prima persona, in tutte le realtà territoriali provinciali, al fine di monitorare e rendersi conto dello stato effettivo delle strade, e confrontarsi, quindi, costruttivamente con gli amministratori locali, rappresenta un segnale importante di vicinanza e collaborazione istituzionale che apprezziamo molto». Questo l’incipit delle dichiarazioni rilasciate, in maniera congiunta, dal sindaco di Pizzo, Sergio Pititto e dal consigliere comunale e provinciale, Vincenzo Pagnotta, a margine del focus sulla viabilità effettuato assieme al presidente dell’ente intermedio vibonese, Corrado Antonio L’Andolina.

Strada provinciale 95, porta d’accesso alla Costa degli Dei

Entrando nello specifico degli argomenti trattati, Pititto e Pagnotta hanno evidenziato che «grande attenzione è stata posta sulla strada provinciale 95 che è, a tutti gli effetti, la porta d’accesso alla Costa degli Dei. Gli investimenti su questa fondamentale arteria stradale – hanno rilevato – sono significativi e, soprattutto, sono programmati in maniera ragionevole e strategica. Nel corso del focus – hanno aggiunto i due amministratori napitini – abbiamo inoltre analizzato il tratto di strada Pizzo – Maierato – Sant’Onofrio, un’arteria per noi importante per dare respiro al traffico cittadino. I riflettori sono stati accesi anche sullo stato in cui versa la strada che va dal Bivio di San Francesco al Bivio Angitola, nonché su tutte quelle che vanno dal centro della città alle varie uscite da Pizzo».

Il sindaco Pititto e il consigliere Pagnotta hanno quindi sollecitato «un rapido avvio e compimento dei lavori in programma». Nel contempo i due rappresentanti istituzionali hanno voluto ringraziare pubblicamente i tecnici e gli uffici della Provincia di Vibo, «che intervengono sempre prontamente e con professionalità» e hanno, infine, messo in luce come «la sinergia istituzionale con l’ente guidato da L’Andolina – grazie al fondamentale apporto istituzionale del consigliere Pagnotta, ha sottolineato al riguardo il sindaco Pititto – abbia consentito la stipula di un’apposita convenzione che consentirà agli stessi Comuni di spendere per la manutenzione delle strade i proventi incassati da sanzioni quali quelle attinenti ai limiti di velocità».

Opere progettate prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione

Verifica statica, tecnico amministrativa e collaudo opere eseguite e redazione studio di fattibilità tecnico-economica opere di completamento relative all’intervento denominato: “Lavori di adeguamento strada panoramica Rosarno-Pizzo”, Fondi A.P.Q. Regione Calabria, in esecuzione, annualità 2022, € 8.000.000,00. «In relazione a tale esecuzione va detto che varie vicissitudini hanno impedito, ad ora, il completamento dell’opera. Allo stato, tuttavia, l’Ufficio Viabilità continua ad essere attivo e propositivo anche su questo finanziamento. È in itinere una verifica geologica e la relazione sullo stato dell’arte, al fine di impegnare le risorse residue collegate a tale finanziamento. Una procedura segnata da una specifica complessità che, in quanto tale, richiede appropriata tempistica e rigore massimo», è scritto in una nota della Provincia.

SP n. 95 ex S.S. 522 di Tropea – intero tratto (tranne il vecchio tracciato già Senatore Parodi tra il Km. 10+300 ed il Km. 13+800 trasmesso al Comune), D.M.49/2020, annualità 2022, esecuzioni definite, € 250mila

SP n. 95 ex S.S. 522 di Tropea – intero tratto (tranne il vecchio tracciato già Senatore Parodi tra il Km. 10+300 ed il Km. 13+800 trasmesso al Comune), D.M. 141/2022, annualità 2026, € 500mila.

Programmazione e opere eseguite durante la Presidenza in carica attualmente

SP n. 95 ex S.S. 522 di Tropea – intero tratto (tranne il vecchio tracciato già Senatore Parodi tra il Km. 10+300 ed il Km. 13+800 trasmesso al Comune), Fondi della Regione, annualità 2023, in esecuzione, € 2.620.679,04. «In relazione a detto finanziamento va specificato che sebbene la progettazione è anteriore all’attuale amministrazione, il finanziamento (mediante scorrimento di graduatoria), il progetto definitivo, le procedure d’appalto e le esecuzioni sono avvenute (e tuttora in itinere) con l’attuale Presidenza», fa sapere la Provincia.

S.P. 5 “Pizzo-Maierato-S. Onofrio”, D.M.216/2024, annualità 2025, € 151.789,00.

SP n. 95 ex S.S. 522 di Tropea – intero tratto (tranne il vecchio tracciato già Senatore Parodi tra il Km. 10+300 ed il Km. 13+800 trasmesso al Comune) D.M.101/2022, annualità 2028 500mila €.

S.P. 5 “Pizzo-Maierato-S. Onofrio”, D.M.101/2022, annualità 2028, € 300mila.