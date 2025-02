Diventano tutti a pagamento i parcheggi davanti al Municipio di Pizzo, Adesione democratica: «Pensano solo a fare cassa»

Sempre costante l’impegno territoriale del movimento politico locale Adesione democratica rappresentata dal suo presidente Giuseppe De Caria. Stavolta l’attenzione è rivolta all’approvazione dei parcheggi a pagamento nella zona di palazzo San Giorgio, sede dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto.

Il dissenso di Adesione Democratica

Forte a tal proposito il dissenso di Adesione Democratica: «È l’ ennesima dimostrazione di come questa amministrazione, il suo sindaco, gli assessori e i consiglieri della maggioranza pensino solo a monetizzare a discapito dei propri concittadini. Un’ulteriore limitazione di spazi pubblici per i concittadini che, per andare a palazzo San Giorgio, devono pagare. Un provvedimento che, oltre alla stupida disposizione di chiedere le generalità dei cittadini e la destinazione dell’ufficio all’ingresso dell’ente, evidenzia per l’ennesima volta la chiusura di questa amministrazione alle reali istanze della gente. La decisione di porre a pagamento tutti i parcheggi in prossimità del palazzo comunale, rappresenta un’ulteriore criticità per le persone anziane o per le donne in gravidanza che saranno costrette a trovare parcheggio altrove per poi recarsi a piedi all’ente».

De Caria incalza l’Amministrazione

Lo stesso De Caria incalza ulteriormente l’amministrazione comunale: «Ricordiamo al sindaco, agli assessori e ai consiglieri di maggioranza di questa amministrazione che da anni pensioni, stipendi e salari sono rimasti agli stessi livelli, nonostante vi sia stato un crescente aumento del costo della vita. Non è per nulla edificante, dunque, accanirsi sulle magre tasche dei concittadini pizzitani che in questi anni non hanno intravisto alcuna forma di incremento delle proprie entrate e conosciuto alcuna forma di sviluppo economico nel territorio. Gli unici della popolazione a trarre vantaggio economico in questi anni dalla posizione di amministratori politici di enti pubblici sono proprio gli attuali amministratori comunali che usufruendo della legge del governo Draghi, si sono ritrovati a percepire il doppio delle entrate rispetto ai predecessori amministratori».