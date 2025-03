Vibo, Forza Italia: «Parco urbano nel degrado, servono manutenzione costante e videosorveglianza»

«Con l’approssimarsi della stagione primaverile i parchi e le ville cittadini diventano sempre più punto di ritrovo e socialità dove si svolgono anche attività fisiche all’aria aperta. La Villa Comunale, il Parco delle Rimembranze e il Parco Urbano, polmoni verdi della nostra città, devono essere oggetto, anche durante il periodo invernale, di manutenzione ordinaria delle strutture e pulizia costante e ancor più in questo periodo, quando le belle giornate soleggiate con il clima mite che ci offrono abbinate all’umidità della sera favoriscono la crescita costante e incontrollata della vegetazione, necessitano di un’attività di manutenzione del verde puntuale». È quanto scrive in una nota il Coordinamento cittadino di Forza Italia, che evidenzia anche alcune situazioni di degrado.

«Sul Parco Urbano – proseguono gli azzurri – occorre fare un’analisi dello stato attuale. La precedente amministrazione ha provveduto ad effettuare numerosi, costanti e puntuali interventi di manutenzione ordinaria: ripristino ripetuto dei bagni, assestamento dei percorsi pedonali, sistemazione della fontanelle, rinnovamento completo dell’illuminazione con installazione di fari a led, installazione di telecamere di videosorveglianza sui punti critici e cioè bagni, palestra inclusiva e le sole due strutture di proprietà dell’ente (deposito a sinistra e casetta a destra dell’ingresso) e a tal proposito sollecitiamo l’assessore competente ad installarle nuovamente sui pali rimasti visto che a settembre sono state rubate ma servono a garantire sicurezza e controllo dei luoghi e delle strutture».

Al momento, denunciano da Forza Italia, «la situazione è di assoluto degrado ed abbandono, i bagni sono impraticabili ed indecenti, con grave disagio per gli utenti stessi del parco, soprattutto per bambini ed anziani. Da segnalare anche tutti i rami secchi caduti lungo i percorsi. Oltre a ciò ricordiamo gli interventi messi a bando durante la scorsa amministrazione e appaltati da questa attuale possibili grazie ai finanziamenti previsti dall’”emendamento Mangialavori” pari a 300mila € che, grazie ad una serie di interventi strutturali programmati, garantiranno una nuova, moderna e più efficace fruizione del Parco stesso. Tutto ciò, se attuato e concluso, naturalmente non può comunque bastare a garantire una completa manutenzione ordinaria e straordinaria e una piena fruibilità del Parco. In quest’ottica, quindi, grazie alla programmazione dell’Assessorato all’Ambiente della precedente Amministrazione e alla disponibilità garantita dal Parco delle Serre nella persona del Commissario Alfonso Grillo, che ha dimostrato grande amore per la nostra città, si è arrivati alla sottoscrizione di una convenzione che garantisse, in aggiunta alle esigue disponibilità finanziarie dell’appalto del verde, interventi di manutenzione ordinaria su panchine, staccionate, strutture e di taglio della vegetazione e potatura degli alberi. Oltre a tutto ciò è stata garantita una presenza costante di personale del Parco il quale era stato autorizzato con delibera di giunta alla gestione gratuita del deposito all’ingresso per la durata della convenzione al fine di poterlo allestire quale punto di informazione ed accoglienza per cittadini e scuole».

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia conclude dicendo di confidare «nell’attuale amministrazione affinché ci sia un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costante come fatto precedentemente e, soprattutto, grazie alla certa volontà e disponibilità dimostrata anche a suo tempo dal Commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, auspichiamo che la convenzione stipulata l’anno scorso e scaduta ormai a dicembre 2024 venga ripresa, ripresentata all’Ente Parco delle Serre e nuovamente sottoscritta al fine di garantire servizi nuovi e più efficienti che abbinati alla realizzazione del progetto di rinnovamento dei servizi offerti renda il Parco Urbano centro di ritrovo fruibile e sicuro così come già programmato».