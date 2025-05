Comunali a Spadola, tensione alle stelle per le schede contestate e scrutinio bloccato: si valuta di continuare a porte chiuse

Cinque ore per contare 632 schede (su 992 aventi diritto). E non hanno ancora finito. L’ultimo parziale a Spadola, unico Comune del Vibonese al voto in questa tornata elettorale, parla di un testa a testa che va avanti da quando, alle 15, è stato chiuso l’unico seggio del paese.

Le liste in campo sono due. Entrambe sono guidate da figure già protagoniste della scena amministrativa locale: Insieme per Spadola, con candidato a sindaco l’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli, e Prima Spadola, che propone come guida l’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso, che insieme ad altri consiglieri si dimise facendo cadere l’amministrazione Piromalli. Una battaglia, dunque, carica di significati e tensioni, che si stanno riverberando in uno scrutinio lentissimo delle schede, passate ai Raggi X dai rappresentanti di seggio e spesso contestate.

La tensione, ormai alle stelle, ha determinato una vera e propria impasse e da circa un’ora è tutto bloccato, con il conteggio che si è fermato a 70 voti per la lista n.2 Prima Spadola (candidato sindaco Rosso) e 64 per la lista n. 1 Insieme per Spadola (candidato sindaco Piromalli). Si sta valutando con le forze dell’ordine e la Prefettura che lo scrutinio continui a porte chiuse.