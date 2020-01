Regionali, Licia Ronzulli a Vibo per la presentazione di Jole Santelli

Prima uscita ufficiale in città per la candidata alla presidenza del centrodestra. Presenti anche le altre anime della coalizione

L’appuntamento è per martedì 14 gennaio alle 18. Il luogo è il 501 Hotel di Vibo Valentia. Qui la deputata Jole Santelli farà la sua prima comparsa vibonese in qualità di candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra. Ad affiancarla nell’iniziativa elettorale – propedeutica alle consultazioni del 26 gennaio – saranno l’europarlamentare Fulvio Martusciello, la senatrice Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare Infanzia e adolescenza, e il senatore Giuseppe Mangialavori che introdurrà l’iniziativa. Oltre ai compagni di partito, nell’evento troveranno spazio anche gli alleati della coalizione con gli interventi di Francesco Talarico (Udc), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) e Domenico Furgiuele (Lega). A concludere l’iniziativa sarà la stessa Jole Santelli, che illustrerà, il programma elettorale del centrodestra per tutta la zona centrale della Calabria e per la provincia di Vibo Valentia. «Sarà un evento di fondamentale importanza» commenta Mangialavori convinto che «la presenza di illustri personalità dei partiti del centrodestra regionale e nazionale sia un segnale di grande attenzione nei confronti della Calabria e, in particolare, della zona centrale della nostra regione, per troppo tempo dimenticata da partiti e istituzioni. Sono sicuro che, con Jole Santelli alla guida della Cittadella, cambierà tutto e uno dei territori più trascurati d’Italia tornerà a essere una priorità della classe politica regionale».