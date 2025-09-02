Elezioni Calabria, Miceli (M5s) è il primo assessore della giunta Romeo ufficialmente in corsa

Il Movimento 5 stelle della Calabria ha concluso le consultazioni degli iscritti per la scelta dei candidati al Consiglio regionale, da eleggere nella tornata elettorale del 5 e 6 ottobre. Le liste pentastellate, a sostegno della candidatura a presidente di Pasquale Tridico, a capo della coalizione di centrosinistra, saranno tre, una per ogni circoscrizione elettorale: Nord, Centro, Sud.

Confermati i due candidati vibonesi: l’attuale assessore comunale all’Ambiente, Marco Miceli, e la giovane attivista Chiara Patertì – consigliere comunale di Briatico, dove è stata anche assessore dal 2020 al 2024; oggi ricopre anche la carica di vice responsabile del gruppo giovani M5s di Vibo Valentia, per come si legge nel suo curriculum sul sito del Movimento.

In corsa anche il consigliere regionale uscente Davide Tavernise e l’ex deputata Elisa Scutellà, presente in due circoscrizioni: Nord e Sud. Per la circoscrizione Nord, riferimento del territorio provinciale di Cosenza, i candidati sono: Elisa Scutellà, Davide Tavernise, Giuseppe Giorno, Veronica Buffone, Massimiliano Battaglia, Teresa Sicoli, Gianfranco Orsomarso, Concetta Cuparo, Antonio Maiolino.

Nella circoscrizione Centro, che fa riferimento alle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia i candidati sono: Elisabetta Maria Barbuto, Luigi Antonio Stranieri, Marco Miceli, Chiara Patertì, Daniela Francesca lannazzo, Antonio Bevilacqua, Olinda Suriano, Terri Boemi.

Nella circoscrizione Sud, che fa riferimento all’area metropolitana di Reggio Calabria, i candidati sono: Giovanna Milena Roschetti, Antonio Germanò, Benedetta Genovese, Ismaele Ottavio Caruso, Rosario Antipasqua, Filippo Zavaglia, Elisa Scutellà.